Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele...
29.01.2021 12:05
Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı"
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı"
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