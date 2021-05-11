Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı

Bugün bir gazetede yer alan ve sosyal medyada elden ele dolaşan "kur farkı vergisi çıkarılacak" iddiaları ortalığı karıştırmıştı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"SÖZ KONUSU İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ"

Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir" ifadeleri kullanıldı.