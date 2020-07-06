Son Dakika: Haziran'da üretici fiyatlarının ana eğilimi yavaşladı

Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğiliminin yavaşladığına işaret etti.

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, yurt içi üretici fiyatlarının Haziran ayında yüzde 0.69 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 6.17 olduğu belirtildi ve "Yakın dönemdeki döviz kuru görünümüne de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğilimi bu dönemde azaldı" denildi.

Buna göre, ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, yıllık enflasyon dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında gerilerken, enerji ve sermaye malları gruplarında yükseldi, ara malında yataya yakın seyretti.

Aylık bazda, enerji fiyatlarındaki artışta uluslararası petrol fiyatlarındaki

görünüme bağlı olarak rafine edilmiş petrol ürünleri ve ham petrol ile gaz imalatı fiyatlarının belirleyici olduğunun da altı çizilen raporda, şöyle denildi:

"Sermaye malları grubunda motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarlarının yanı sıra makineler; dayanıksız tüketim mallarında fırın ürünleri ve unlu mamul fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

"Ara malları fiyatlarındaki düşüşte demir-çelik ve ferro alaşımlar, tekstil ipliği, temel kimyasallar ve kağıt ürünleri öne çıkarken; dayanıklı tüketim malları fiyatları başka yerlerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları öncülüğünde geriledi.

"Özetle, Haziran ayında üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğilimi

yavaşladı." (Grafik - Tablo)