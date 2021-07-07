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Son dakika haber! Haziranda en çok dolar kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haber! Haziranda en çok dolar kazandırdı

07.07.2021 10:22
Son dakika haber! Haziranda en çok dolar kazandırdı, System.String[]

Son dakika haberleri: En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,95 oranında dolarda gerçekleşti.

En yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde yüzde 0,95 oranında dolarda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,95 oranında dolarda gerçekleşti. Ancak aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde dolar yüzde 1,06 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,85, euro yüzde 1,86, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,61, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,15 ve Euro yüzde 0,14 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63, DİBS yüzde 0,71 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,44 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,49 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri euroda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Euro; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,35 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 6,52, BIST 100 endeksi yüzde 10,98, dolar yüzde 11,58, mevduat faizi (brüt) yüzde 24,24 ve DİBS yüzde 30,74 oranlarında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 13,66, BIST 100 endeksi yüzde 8,23 ve dolar yüzde 7,50 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 7,89 ve DİBS yüzde 15,79 oranlarında kaybettirmiştir. - İSTANBUL

Son dakika haber! Haziranda en çok dolar kazandırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Haziranda en çok dolar kazandırdı - Son Dakika


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