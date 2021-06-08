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Son dakika! HDP davasında ilk inceleme için raportör görevlendirildi - Son Dakika

Son dakika! HDP davasında ilk inceleme için raportör görevlendirildi

08.06.2021 13:18
Son dakika! HDP davasında ilk inceleme için raportör görevlendirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle tekrar açılan dava kapsamında, ilk inceleme için raportör görevlendirdi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'nin kapatılması istemiyle tekrar açılan dava kapsamında, ilk inceleme için raportör görevlendirdi.

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması talebiyle hazırladığı ilk iddianameyi eksiklerin tamamlanması için 31 Mart'ta iade etti. AYM, 'devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerde bulundukları ileri sürülen kişilerin eylemlerinin belirlenmesi bakımından eksiklikler bulunduğu' tespitini yapıp, "Haklarında siyasi yasak istenen kişilerin Anayasa'nın 69'ncu maddesi kapsamında olduğu ileri sürülen eylemlerine iddianamede açıkça yer verilmeksizin, haklarında devam eden soruşturma ve kovuşturmalara atıfta bulunulması, söz konusu eylemlerin Anayasa Mahkemesince değerlendirilmesini imkansız kılmaktadır" dedi.

AYM'nin iddianameyi iadesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden iddianame hazırladı. Başsavcılığın eksikleri tamamlayarak, yeniden gönderdiği iddianamede, daha önce 600'ün üzerinde HDP'li hakkında istenilen siyasi yasak, 500'e indirildi. İNCELEME BAŞLADIAYM'nin yeniden gönderilen iddianameyi incelemeye başladığı ve bu kapsamda raportör görevlendirildiği öğrenildi. Raportörün, incelemenin ardından hazırlayacağı raporu AYM heyetine sunacağı, heyetin de iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar vereceği belirtildi. Bu sürenin 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor.AYM heyeti, başsavcılığın 'partinin olası hazine yardımına ilişkin banka hesabına bloke konulması' yönündeki tedbir talebini ilk inceleme sırasında ele alabileceği gibi daha sonra da karara bağlayabilecek.SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?AYM'nin iddianameyi kabul etmesi halinde HDP'den ön savunma istenecek. HDP'nin, yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor ancak parti, bu sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ek süre talebini AYM, karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek tarihlerde Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek ve üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.15 KİŞİLİK HEYET KARARA BAĞLAYACAK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti, karara bağlayacak. Partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.


Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! HDP davasında ilk inceleme için raportör görevlendirildi - Son Dakika


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