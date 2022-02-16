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Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi

16.02.2022 13:31
Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi

Son dakika haberler: HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008-2015 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı silahlı terör örgütüne üye olmanın da aralarında olduğu bazı suçlardan yargılanmasına devam edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, 2008-2015 yılları arasında katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalardan dolayı silahlı terör örgütüne üye olmanın da aralarında olduğu bazı suçlardan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Buldan katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları, Ankara'da diğer ağır ceza mahkemelerinin dokunulmazlık gerekçesiyle müvekkilleri hakkındaki dosyaları Meclis'e gönderdiğini belirterek, söz konusu mahkemelerin kararlarını heyete sundu ve aynı yönde karar verilmesini talep etti.

Önceki celse, mahkemenin davanın durdurulması talebinin reddi yönündeki kararını, Anayasa Mahkemesine götürdüklerini ifade eden avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen son kararın müvekkillerini de kapsadığını söyledi. Avukatlar, AİHM'in "Mehmet Encu ve diğerleri" kararının tercüme edilerek dosyaya kazandırılmasını istedi.

Daha sonra söz alan duruşma savcısı, durma talebi konusunda daha önce karar verildiğinden, tekrardan karar verilmemesini talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, AİHM kararının tercümeyle dosyaya kazandırılmasını ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika
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