Son Dakika | HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika | HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı tutuklandı

31.01.2021 16:55
Son Dakika | HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı tutuklandı, System.String[]

Son dakika habere göre HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S.'nin tutuklanmasına karar verildi.

HDP Esenyurt ilçe binasına terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerini asanların yakalanmasına yönelik operasyonun ardından "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K'nin buradaki işlemleri tamamlandı.

İki şüphelinin de ifadesini alan savcılık, zanlıların tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, HDP Esenyurt İlçe Başkanı şüpheli Ercan S.'nin atılı suçtan tutuklanmasına, diğer şüpheli Dilan K.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Belediyesi personelinin HDP ilçe binasında dezenfekte işlemi yaparken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, örgüt elebaşının afiş ve posterlerinin görülmesi üzerine çalışma başlatmış, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası HDP ilçe binasına girmişti.

Binada yapılan aramalar sonucunda, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimleri, üzerinde YPJ yazılı bez flama, 1000 afiş, örgüt propagandasının yapıldığı çeşitli dergiler ile çok sayıda kitap, 3 harddisk, 2 laptop, 2 DVD ve 2 video kaset bulunmuş, ayrıca 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığının belirlenmesi üzerine binanın elektriği kesilmişti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan S. ve Dilan K, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan emniyette ifade vermiş, şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Toplanan delillerin incelenmesi sonucunda "terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 şüphelinin yeniden gözaltına alınmasına ilişkin karar vermişti.

Halkların Demokratik Partisi, Hisarcık, Esenyurt, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı tutuklandı - Son Dakika


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