HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

05.05.2022 15:44

HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan üç babanın Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmasının ardından gelişen olaylarda emniyet güçleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan üç babanın Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmasının ardından gelişen olaylarda emniyet güçleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan üç baba, HDP Genel Merkezi önüne gelerek "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı. Evlat nöbetindeki babaların çelengi bırakması ve açıklama yapması sonrasında HDP Genel Merkezi önüne HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın gelmesiyle ortalık karıştı. Evlat nöbetindeki üç baba Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Nihat Aydın, Başaran'a tepki gösterdi

6 kişi gözaltına alındı

Yaşanan gelişmenin ardından HDP'lilerin üç babanın bıraktığı siyah çelengi yırtmaya ve kırmaya çalışması olayların daha da büyümesine neden oldu. Genel merkez önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri yaşanan gerginliği sona erdirdi ancak bir süre sonra olaylar yeniden şiddetlendi. HDP Genel Merkezi içerisindekiler HDP Sözcüsü Ebru Günay öncülüğünde polise sözlü ve fiziki provokasyonlarda bulundu. Duruma biber gazıyla müdahale eden çevik kuvvet ekipleri yaşanan olayda aralarında Veli Saçılık, Hüseyin Gökoğlu, Ali Özkan ve Nazım Karakurt'un bulunduğu 6 kişiyi gözaltına alırken arbedede bir polis memuru yaralandı.

Emniyet güçleri, HDP Genel Merkezi'nin bulunduğu Büklüm Caddesi'ni trafiğe kapatırken genel merkezin önünde alınan geniş güvenlik önlemi devam ediyor.

HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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