Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti - Son Dakika
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Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti

19.04.2022 18:26

Son dakika habere göre HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim etti.

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan kapatma davası kapsamında, esas hakkındaki savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) teslim etti.

AYM Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi bazı eksiklerin giderilmesinin ardından 21 Haziran 2021'de oy çokluğu ile kabul etti. Yüksek mahkeme, partinin, hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini ise reddetti. Mahkeme, partinin kapatılması dışında 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istenilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından 29 Kasım 2021'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak AYM'ye gönderilen esas hakkındaki görüşü, savunmanın hazırlanması için HDP'ye gönderdi. Mahkeme, HDP'ye savunma yapması için 30 gün süre verdi ancak parti, savunma hazırlamak için 4 aylık süre daha talep etti. HDP'nin savunma yapmak için istediği süre talebini görüşen AYM, partiye 60 günlük daha ek süre verilmesine karar verdi. Bu sürenin dolmasının ardından HDP'li heyet, bugün AYM'ye savunmayı teslim etti. 220 sayfalık savunmada kapatma talebine gerekçe yapılan 'bölücü eylemlerin odağında olma' ve 'terör propagandası' iddialarına yanıt verildiği belirtildi. Söz konusu savunma, yüksek mahkeme üyelerince incelenecek. Daha sonra belirlenecek tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-

Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti
Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti
Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti
Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti

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HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti (2) HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti (2) HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HDP, kapatma davasında savunmasını AYM'ye teslim etti - Son Dakika


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