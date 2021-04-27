Son dakika: HDP'li Ersoy ve Gülüm, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın "kumpas" olduğunu ileri sürdü - Son Dakika

HDP İstanbul milletvekilleri Oya Ersoy ve Züleyha Gülüm, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin açılan, eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davayı, "kumpas" olarak nitelendirdi.

Ersoy, Gülüm ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarının, bu davayla beraber kendi kişisel resmi tarihini yazmak istediğini savunarak, "İstediği kadar dava açsın, ne yaparsa yapsın, hangi baskı yöntemini kullanırsa kullansın, gerçekleri örtmek mümkün değil." dedi.

Bu davayla HDP'nin hedef haline getirildiğini ileri süren Ersoy, yargılama sürecinin "siyasi kumpas" olduğunu iddia etti.

Kobani'de bir vahşetin yaşatılmaya kalkışıldığını söyleyen Ersoy, "IŞİD vahşetine ilişkin suçlar, mutlaka bir gün gelip yargılanacaktır. Gerçek Kobani davası o zaman açılacaktır." diye konuştu.

Gülüm de davanın bir "kumpas davası" olduğunu öne sürerek, "Bu dava, gerçeğin açığa çıkması için değil, HDP'yi kriminalize etmek, Kürt siyasetçilerini, Türkiye demokrasisi güçlerini baskı altına almak, Kürt toplumuna gözdağı mesajı vermek ve tümüyle toplumu sindirmek için açılmıştır. HDP'yi etkisizleştirmek istiyorlar." görüşünü savundu.