Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı

05.05.2022 09:37
Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ceylanpınar'ın aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.


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Halkların Demokratik Partisi, İsmail Arslan, Terör, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! HDP'li eski belediye başkanı, İzmir'de yakalanıp tutuklandı - Son Dakika


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