Son Dakika | HDP'li Hüda Kaya'nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.