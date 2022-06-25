Son Dakika | HDP'li Hüda Kaya'nın oğluna Çanakkale'de gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | HDP'li Hüda Kaya'nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

25.06.2022 14:25
Son Dakika | HDP'li Hüda Kaya'nın oğluna Çanakkale'de gözaltı

Son dakika haber... ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristlerle çıkan fotoğraflarının ardından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 20 Haziran'da gönderilen e-posta ile 'Muhammed Cihad Cemre isimli şahıs Kandil'e PKK'lı teröristlerin yanına gidip geliyor. Orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler yapıyor, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafları emniyet güçlerimizle paylaşmak istiyorum' ihbarında bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonucu yasa dışı PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri nedeniyle kırmızı bültenle arananlar ile ihbarda adı geçen Muhammed Cihad Cemre'nin, kırsal alanda çekildiği anlaşılan birden çok fotoğrafta, silahlı olarak birlikte yer aldıkları tespit edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah operasyon düzenlendi. Bayramiç ilçesinde yaşayan, HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, gözaltına alındı. Evindeki aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el koyulan Cemre'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Öte yandan Muhammed Cihad Cemre'nin, Bayramiç'te kendisine ait araçta bulunan TBMM kartıyla gezerken görüldüğü ileri sürüldü.

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Kaynak: DHA

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