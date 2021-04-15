Son Dakika | HDP'li Paylan: "Kapatma tedbirleriyle birlikte mutlaka tüm yurttaşlarımız ekonomik güvenceye alınmalı" - Son Dakika

Son Dakika | HDP'li Paylan: "Kapatma tedbirleriyle birlikte mutlaka tüm yurttaşlarımız ekonomik güvenceye alınmalı"

15.04.2021 15:45
Son Dakika | HDP'li Paylan:

Bir son dakika haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, koronavirüs salgınına karşı kapatma tedbirleriyle birlikte tüm yurttaşların ekonomik güvenceye alınması gerektiğini söyledi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, koronavirüs salgınına karşı kapatma tedbirleriyle birlikte tüm yurttaşların ekonomik güvenceye alınması gerektiğini söyledi.

Paylan, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir yılı aşkın süredir pandemi kriziyle karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

Pandemiyle pek çok ekonomik sıkıntının da yaşandığını belirten Paylan, demokratik ülkelerin vatandaşına "Evde kal" derken onları ekonomik güvenceye aldığını, esnaflarını, işçilerini, çiftçilerini desteklediğini dile getirdi. Paylan, "Birinci dalgada AKP iktidarı yurttaşlarımıza beş kuruş destek vermedi. İkinci dalga oldu, yalnızca İşsizlik Sigortası Fonundan çok küçük destekler söz konusu oldu. O da yaraya merhem olmadı." dedi.

Türkiye'nin pandemide üçüncü dalgada olduğunu ifade eden Paylan, yeni kısıtlamaya gidildiğini ancak yurttaşların ekonomik güvenceye alınmadığını söyledi.

"HDP Ekonomi Komisyonu" olarak konuya ilişkin bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bugün TBMM'ye sunduklarını belirten Paylan, "Bu yasa teklifimizle, üçüncü dalga kapatma kararlarında daha önceki kapatma kararlarında olduğu gibi desteklenmeyen yurttaşlarımızı ekonomik güvenceye almayı hedefliyoruz." dedi.

Kanun teklifinde, tüm işsizlere herhangi bir şart aranmaksızın nisan, mayıs ve haziran aylarında 3000 lira doğrudan gelir desteği verilmesini önerdiklerini dile getiren Paylan, hazırladıkları kanun teklifinin detaylarını anlattı. Paylan, kanun teklifinde ayrıca 2021 yılı boyunca işten çıkarmaların yasaklanmasını ve kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar uzatılmasını, son bir yılda kod 29 gerekçesiyle işten çıkarılan tüm işçilerin işe geri alınmasını önerdiklerini belirterek "Pandemide vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu, iktidarın derdinde değil. Oysa tüm yurttaşlarımız için artık bıçak kemiğe dayanmış durumda. Kapatma tedbirleriyle birlikte mutlaka tüm yurttaşlarımız ekonomik güvenceye alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankasının faiz kararına değinen Paylan, "Türkiye'yi faiz, döviz, enflasyon sarmalına sokan saray yönetimi, şu anda Merkez Bankasını da vesayet altına alıp 'faiz düşür' baskısıyla aslında faizleri daha da yükseltmektedir. Şu anda dolar kurları yükselmekte ve Türkiye'nin borçlanma faizleri de yüzde 19'un üzerine çıkmıştır. Yani ülkemiz bir faiz, döviz ve kur sarmalı içindedir." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | HDP'li Paylan: 'Kapatma tedbirleriyle birlikte mutlaka tüm yurttaşlarımız ekonomik güvenceye alınmalı' - Son Dakika


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