Son Dakika | HDP MYK toplantısı - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, hiçbir yöntemin demokratik siyaset kararlarını etkilemeyeceğini belirterek, "Türkiye demokrasi güçlerini ortak mücadeleye geçmeye çağırıyoruz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına verilen arada düzenledikleri basın toplantısında, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buldan, dünkü gelişmelerin ardından bugün MYK'yi olağanüstü topladıklarını belirterek, toplantıda 3 milletvekiline yapılan uygulamayı ele aldıklarını söyledi. AK Parti hükümetinin seçimle elde edemediğini zorla muhalefetin elinden almaya çalıştığını savunan Buldan, darbelere karşı çıkanların, "seçimle gelenin seçimle gitmesini esas alırız" diyenlerin dün bir kez daha halkların iradesine darbe vurduğunu belirtti. Kazandıkları hiçbir mevziyi AK Parti'ye terk etmeyeceklerini söyleyen Buldan, "TBMM'de tek bir kişi kalsak bile bu mücadele devam edecektir." diye konuştu.

Sancar da bu yöntemlerin hiçbirinin en ufak bir şekilde demokratik siyaset kararlılıklarını etkilemeyeceğini söyledi. Kendilerine ve demokratik kamuoyunun kararlılığına güvendiklerini ifade eden Sancar, sorunun sadece HDP'nin meselesi olarak görülemeyeceğini, buna karşı birlikte hareket etmek gerektiğini ifade etti. Sancar, "Türkiye demokrasi güçlerini, sorumlulukları çerçevesinde durumun aciliyetini ve tehlikenin artan vahametini gözeterek ortak mücadeleye geçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP, farklı bir tavır ortaya koyabilir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sancar, CHP'nin tutumuna ilişkin soru üzerine, "CHP'nin tabloyu bütünlüklü göz önünde bulunduran bir değerlendirme yapması elbette anlamlı olur. Dünkü açıklamada milletvekillerimizin isminin geçmemesini şüphesiz doğru bulmuyoruz. Bu konuda ayrım yapma niyeti olsun olmasın, tablonun bir kısmını görmemenin iktidarın siyasi oyunlarını biraz daha cesaretlendirme ihtimali olduğunu da hatırlatmak istiyoruz." dedi.

CHP'nin, kurullarında bu meseleyi ayrıntılı değerlendirdikten sonra farklı bir tavır da ortaya koyabileceğini ifade eden sancar, o nedenle hala çözüm yolunun sadece CHP değil bütün demokrasi güçlerini kapsayan bir mücadele hattından geçtiği konusundaki ısrarlarını sürdürdüklerini söyledi.

Buldan da bir soru üzerine Meclisten çekilmek gibi bir gündemleri olmadığını dile getirdi.