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HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU - Son Dakika

HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU

10.12.2021 15:43

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 830 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, Ankara'dan 6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Macit için gelen Seyfetullah Taşkın ile 249'a yükseldi.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 830 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, Ankara'dan 6 yıl önce 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Macit için gelen Seyfetullah Taşkın ile 249'a yükseldi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 830 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'ÇOCUĞUMU ALMADAN HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM'

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015 yılında 20 yaşındayken kaçırılan oğlu Macit için Ankara'dan gelen Seyfetullah Taşkın ile 249'a yükseldi. Taşkın, oğlunun HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyerek, "Ben çocuğumu almadan buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Matbaada çalışıyordu. Benim kardeşimin oğluyla beraber gitmişti. Kardeşimin oğlu 4 ay sonra geldi. O da oğlum için 'inşallah gelecek' dedi. Benim çocuğumu kim kandırıp götürmüşse ondan istiyorum. Oğluma buradan sesleniyorum; gelsin, devletin adaletine sığınsın" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARI NEREDE?'

Aileler, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' için açıklama yaparak, HDP'ye tepkilerini dile getirdi. 2019'da 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Celil Begdaş, şunları söyledi:

"9 yaşındaki çocuğu dağa götürmek insan hakları mıdır? Bu insan hakları nerede? Bizim 8 yaşındaki, 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklarımızın hakları nerede? Yok. Kızlarımızın insan hakları nerede? Yok. Herkese var ama ne yazık ki Diyarbakır annelerine, babalarına yok. Olmuş olsaydı, bugün HDP insan haklarıyla ilgili açıklama yapmazdı. Bugün, sokaklara çıkmış, insan haklarından bahsediyorlar. HDP'de vicdan olsaydı, bugün burada açıklama yapardı. Bu ana babaların suçu ne? Çocuklarımız dağlarda, biz burada perişan. HDP insan haklarından bahsediyor. Evlatlarımızı getirin artık, yeter. "

HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU
HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP ÖNÜNDE ÇOCUKLARINI İSTEYEN AİLE SAYISI 249 OLDU - Son Dakika
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