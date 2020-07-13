Son dakika... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 315'inci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 315'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 315'inci gününe girdi. 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü belirten anne Mevlüde Üçdağ, çocuğuna çağrıda bulundu. Üçdağ, "315 gündür biz buradayız, mücadelemize devam ediyoruz. Oğlum gelmeyene kadar ayrılmayacağız. Bak gelen kişiler mutlu olup ailelerine kavuşuyor, oğlum neredeysen söyle. 6 yıldır senden haber alamıyorum, hiçbir şekilde izine rastlayamadım, çok peşinden gezdim kimse bir şey söylemedi. Özgürlük anne ve babanın yanındadır, dağda taşta değil seni kandırmasınlar, artık ceza yok gel güvenlik güçlerine teslim ol" dedi.

(İHA)