Son Dakika | HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde
Son dakika 3. sayfa haberi: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 367'nci gününde de devam ediyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 367'nci gününe girdi. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 367 gündür HDP il binası önünde beklediklerini söyledi. Aydın, "Bugün 367 gündür bu Kürt düşmanlarının kapısının önündeyiz. Bunlar çocuklarımızın gelmeyeceğini söylüyor, 15 evladımız geldi teslim oldu. Biz buradan eminiz ki bizim çocuklarımız gelecek. Katılımda burada çok oluyor, Allah'ın izniyle burada binleri geçeceğiz. Burada hepimiz eylemimizde kararlıyız. Bizi gören dağdakiler aileleri buradadır diye gelip güvenlik güçlerine teslim oluyor. Ne mutlu bize, hepimiz burada doğru adresteyiz. Doğru adreste olmaya da devam edeceğiz. HDP, PKK kimsenin göz yaşına bakmadan dağa gönderiyorlar. Engelli raporu olanları bile dağa götürmüşler, biz sonuna kadar eylemimizi devam ettireceğiz. HDP çocuklarımızı dağa nasıl götürdüyse öylede getirsin" dedi. - DİYARBAKIR
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