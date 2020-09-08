Son dakika... HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 370'inci gününde - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 370'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi 370'inci gününde de sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla çadır içerisinde bekleyişini sürdüren annelerden Fatma Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını, kızına kavuşana kadar da eylemi sürdüreceğini söyledi. Akkuş, "Bir yıldır burada oturuyorum, biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP götürdü HDP'den istiyorum, neyi bekliyorlar bir yıl bitti halada umurlarında değil. Biz çocuklarımızı istiyoruz, onlardan bir şey istemiyoruz. Bu kızları dağa götürüp mahkum etmişsiniz, ölünme terk etmişsiniz. Yazık değil mi bu kızlara, hayalleri vardı. Ben kızıma gelinlik giydirmek istiyordum, kefen giydirmek istemiyorum. Kızımı okutmak istiyordum, elinden kalemi alıp silah verdiler, dağda ölüme terk ettiler. Neden kendi çocuklarını götürmüyorlar benimkini götürüyorlar. Hep garibanların çocukları yazık değil mi bu gençlere. HDP'yi Allah'a havale ediyorum, bir yıl bitti ikinci yılımıza giriyoruz. Kızım eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel teslim ol devlete. Devlet size anne ve babadır, kucak açıyor dönün" dedi. - DİYARBAKIR