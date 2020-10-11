Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde - Son Dakika

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

11.10.2020 13:40

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde -HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik dinledi, aileler duruma tepki gösterdi Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan...

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

-HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik dinledi, aileler duruma tepki gösterdi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde de devam ediyor. HDP'liler aileleri tahrik etmek için yüksek sesle müzik yayını yapınca evlat nöbetindeki aileler duruma tepki gösterdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 403'ncü gününde de sürüyor. Aslen Bingöllü olan ve ikamet ettikleri Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen baba Bilal Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Emrah Avunan için 403 gündür oturma eylemine devam ediyor. 403 gündür asker oğlu için nöbette olduğunu belirten baba Avunan, oğlunun HDP'liler tarafından kaçırıldığını, PKK'lı teröristlere teslim edildiği iddia ederek, "Ben oğlum bırakılmadan buradan asla gitmem. Artık yeter oğlumu bıraksınlar. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

HDP'liler yüksek sesle müzik yayını yaptılar

Öte yandan evlat nöbeti tutan aileler daha önce HDP il binası önündeki merdivenlerde otururken, bu kez yüzlerini HDP il binasına çevirerek evlatlarını istedi. HDP'liler ise ailelerin acısına karşın yüksek sesle müzik yayını yaparak parti binasının içerisinde ailelerle alay etti. Bunun üzerine aileler yapılan müzik yayına karşın HDP'lilere tepki gösterdi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen oğlu Özkan Aydın için 403 gündür oturma eyleminde olan baba Süleyman Aydın, HDP'lilerin yüksek sesle müzik yayını yaparak kendilerini tahrik ettiği belirterek, "Ne yaparsa yapsınlar evlatlarımızı almadan buradan asla gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi HDP il binası önünde devam ederken, polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde
Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 403'üncü gününde - Son Dakika

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