Son Dakika: HDP önündeki eylemde 341'inci gün - Son Dakika

Son Dakika: HDP önündeki eylemde 341'inci gün

Son dakika güncel haberi: HDP önündeki eylemde 341'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 142 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafeye uyarak, 341'inci günde de sürdürdü.

HDP önündeki eylemde 341'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 142 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafeye uyarak, 341'inci günde de sürdürdü. 2015 yılında, vatani görevi için usta birliğine giderken, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "Vatani görevine giderken yolda aldılar. Beni oğluma hasret bıraktılar. Kalbimin yanmadığı bir an yok. Beş yıldır bu ateş sönmüyor" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı.

'OĞLUMU ALMADAN BURADAN GİTMİYORUM'

Gaziantep'ten 5 Eylül günü gelerek, 2 Ekim 2015'te usta birliğine giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemine katılan Songül Altıntaş, 5 yıldır oğlunun peşinde olduklarını söyledi. Evlat nöbetini sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Altıntaş, "Her yere gittik. Nereye gittikse çare yok. Bu çocukları buhar edip, uçurdular. Ne sesine ne izine ne tozuna ulaşamıyoruz. PKK'yı da HDP'yi de kınıyorum. Öyle insanlar yok olsunlar. Artık bu dünyada olmasınlar. Ne PKK olsun, ne HDP olsun. Oğlumun ne suçu var? Vatani görevine giderken, yolda aldılar. Beni oğluma hasret bıraktılar. Kalbimin yanmadığı bir an yok. Beş yıldır bu ateş sönmüyor. Ne istiyorlar bu çocuklardan? Oğlum eğer beni duyuyorsa, merak etme seni kurtaracağız. Allah'ın izniyle, inşallah kurtulacaksın o zalimlerin, kafirlerin ellerinden. Oğlum seni çok özledim. Sana dayanamıyorum" dedi.

Son Dakika: HDP önündeki eylemde 341'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Altıntaş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 13:04

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: HDP önündeki eylemde 341'inci gün - Son Dakika
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