DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 356'ncı günde de devam etti. 4 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'ye tepki göstererek, "14-15 yaşlarındaki çocukları zorla dağa gönderiyorlar, kandırıyorlar sonra da 'Burası siyasi parti' diyorlar. Siyasetlerini Meclis'te dile getirsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e ulaştı. 143 aile, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, eylemini sürdürüyor.'HDP KÜRT AİLELERİNE SAHİP ÇIKMADI'

4 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın, "HDP milletvekilleri Kürt ailelerine sahip çıkmadı. HDP, 14-15 yaşlarındaki çocukları zorla dağa gönderiyor. Kandırıyorlar ondan sonra da 'Burası siyasi partidir' diyorlar. Siyasetlerini Meclis'te dile getirsinler. Bu eylemimizden hem PKK hem de HDP rahatsızdır. Biz buradaki aileler bir yere gitmiyoruz. Burada eylemimizde kararlıyız. İçişleri Bakanlığı'nın kararlı çalışması var, Allah razı olsun. Kendi çocuklarıymış gibi bizim üzerimizde duruyorlar. HDP Kürt ailelerine sahip çıkmadı. Şimdi bunlar 'Anneler bizim en hassas noktamızdır' diyorlar. Burada 1 yıla yakındır anneler feryat ediyor ama tek bir milletvekili çıkıp buradaki annenin feryadını duymadı" diye konuştu.