Son Dakika | HDP önündeki eylemde 361'inci gün

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 361'inci günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 143 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 361'inci günde de sürdürdü. 16 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Yusuf için HDP önünde oturma eylemi yapan Celil Bekdaş, "İçimdeki acıyı bir tek ben bilirim, kimse bilmez" dedi. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren anne Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemi yapıyor. 15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDIHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-

- Diyarbakır 15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDIHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 361'inci günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evden, bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürdü.'BİR KÜRT'ÜN EVİNİ YIKTILAR'Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından geçen yıl kaçırılan oğlu Yusuf için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, oğlunun HDP tarafından kaçırıldığını ifade ederek, eylemlerine destek çağrısında bulundu. Bekdaş, "HDP'liler, önce inkar ettiler. Ama oğlumun montunu görünce her şey çıktı ortaya. Bana dediler ki 'Şerefli bir yola gitti.' Eğer çok şerefliyse kendi çocuklarını göndersinler. Ne yazık ki evimizi yıktılar. Kürt'e en büyük kötülüğü yaptılar. Oğlumun yaşayıp, yaşamadığını bilmiyorum. Evimizde huzur kalmadı. Kimseye derdimi anlatamıyorum. İçimdeki acıyı bir tek ben bilirim, kimse bilmez. Bir Kürt'ün evini yıktılar. 12-13 yaşındaki çocukları dağa götürdüler" dedi.- Diyarbakır

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