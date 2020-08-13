Son Dakika | HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi Dön, devlete sığın - Son Dakika

Son Dakika | HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi Dön, devlete sığın

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini, 346'ncı günde de sürdürdü.

Son Dakika | HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi Dön, devlete sığın, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini, 346'ncı günde de sürdürdü. Aile sayısı, 2015 yılında İstanbul'da tekstilde çalışırken kaybolan 21 yaşındaki oğlu Ferdi Doğan için Muş'tan gelerek eyleme katılan Abdulsamet Doğan ile 143 oldu. Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.BİR AİLE DAHA EVLAT NÖBETİNE KATILDIÇocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Muş'tan gelerek eyleme katılan Abdulsamet Doğan, oğlu Ferdi Doğan'ın 5 yıl önce 16 yaşındayken İstanbul'da tekstil işinde çalışırken kaybolduğunu ileri sürdü. HDP önünde eylem yapan ailelerden çocuklarına kavuşanlar olduğunu gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiğini ifade eden Doğan, şunları kaydettiOğlum 5 yıldır kayıp. Onu arıyorum, o yüzden buraya geldim. Ailem hep üzgün. Ben çocuğumun dönmesini istiyorum, devletimize sığınmasını istiyorum. Buraya gelen birçok aile evladına kavuştuğu için ben de geldim buraya. 16 yaşındayken kaçırıldı oğlum. Evladıma seslenmek istiyorum; dön, devlete sığın. 5 yıldır gözyaşı döküyoruz, üzgünüz.'SIRTIMIZDAN VURDULAR'

Lise öğrencisiyken, 2015 yılında kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelen ve oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, eylemin 346'ncı gününde, oğluna seslenerek, kaçıp teslim olması çağrısında bulundu. 15 ailenin şu ana kadar evladına kavuştuğunu hatırlatan Örünç, Oğlumu HDP alıp PKK'ya teslim etti, bizi sırtımızdan vurdular. Oğlumu geri versinler bana, gece gündüz gözyaşı döküyorum dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | HDP önündeki eyleme yeni katılan baba oğluna seslendi Dön, devlete sığın - Son Dakika
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