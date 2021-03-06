Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de vasiyeti üzerine babasının yanında toprağa verildi.

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