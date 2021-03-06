Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

06.03.2021 14:15

Edinilen son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de vasiyeti üzerine babasının yanında toprağa verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de vasiyeti üzerine babasının yanında toprağa verildi.

Ankara'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından uçakla getirildiği memleketinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, buradan alınarak Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi'ne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığındaki musalla taşına kondu. Şehidin annesi Aynur Aybirdi ve kız kardeşi Nagehan Demirci ile şehit yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, mahalle mezarlığında 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci'nin yanına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı

Tolga Demirci, Demirci, Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tatvan'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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