Üye Girişi
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

21.01.2022 19:11

Son dakika: İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren saldırgan Rahmi Uygun ve olaydan bir gün önce Konya'dan birlikte geldiği tespit edilen Musa T. dün gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"TAHLİYE OLDUKTAN SONRA ÖMÜR BANA SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI"

Şüpheli Rahmi Uygun savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, 2021 yılında hemşire Erez'e 187 bin lira parayı cezaevine girmeden önce elden verdiğini iddia etti. Uygun "Kendisiyle evleneceğimi düşündüğüm için ben cezaevindeyken ev alması için kendisine bu parayı verdim. Bana bu paranın üzerine kendisi de bir miktar para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı" dedi.

Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i aile sağlığı merkezinde öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

"KENDİSİNDEN PARAMI VERMESİNİ İSTEDİM"

Ömür Erez'in parasını harcadığını ve geri ödemeyeceğini iddia eden şüpheli Uygun, bu durumu konuşmak için Erez'in İstanbul'daki iş yerine geldiğini belirterek "Yaklaşık yarım saat iş yerinin kapısının önünde konuştuk. Sonra da 15 dakika sağlık ocağının içinde konuştuk. Kendisinden paramı vermesini istediğim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i aile sağlığı merkezinde öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

"OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE SİLAHIM MERMİYLE DOLUYDU"

Olay günü Erez'den parasını tekrar istediğini kaydeden şüpheli Uygun ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silah içerisinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu ancak kullanmayı düşünmüyordum"

Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i aile sağlığı merkezinde öldüren Rahmi Uygun tutuklandı

"MUSA OLAYI BİLMİYORDU"

Uygun, diğer şüpheli Musa T. ile olaydan bir gün önce tanıştığını, kendisine bir şey anlatmadığını iddia etti. Şüpheli Uygun, "Ömür Erez'i silahla yaraladıktan sonra aslında teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım" dedi. Şüpheli Uygun, Musa T.'nin olayı bilmediğini yineledi.

TUTUKLANDILAR

Savcılık diğer şüpheli Musa T.'nin de ifadesini aldı. Savcılık şüpheli Rahmi Uygun'u "Tasarlayarak öldürme" suçundan Musa T.'yi de "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Rahmi Uygun, Anadolu 1. Sulh ceza hakimliğince, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Uygun'u olay yerine götüren şüpheli Musa T. ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Diğer yandan İstanbul Valiliği, şahsın suç kaydını da paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz."

YORUMLAR
500

Ambulans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı - Son Dakika


THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti         
19:30
Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu Yerden aldığı taşı, yakın mesafeden genç kızın kafasına vurdu         
19:21
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:29 Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
19:09 Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim
18:41 Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
18:20 Acun Ilıcalı'ya ilk destek Karagümrük'ten geldi!
17:52 Eksi 16 derecede buz tutan şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 19:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement