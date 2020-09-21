ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önünde giden otomobille çarpışarak yol kenarındaki tarlaya takla atarak uçtu. Kazada ters dönen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralanırken, ilk müdahaleyi çarpıştıkları otomobilde bulunan hemşire Ümmühan Yiğit yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demirkaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Bursa karayolu Batıkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'ya giden Bilal Umut kullandığı 26 VD 383 plakalı hafif ticari aracın kontrolünü kaybederek önünde giden Murat Yiğit idaresindeki 59 AAB 081 plakalı otomobille çarpışıp yol kenarındaki tarlaya savruldu ve takla attı. Ters dönen araçtaki Bilal Umut, Fikret Turan, Taha Bingöl ile Recai Demirkaya yaralandı. Kazayı otomobillerinde yara almadan atlatan 4 kişiden biri olan hemşire Ümmühan Yiğit, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi vererek kazada yaralananlara ilk müdahalesini yaptı.İLK MÜDAHALEYİ OTOMOBİLDEKİ HEMŞİRE YAPTIİhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan Ümmühan Yiğit, kaza sonrasını anlatarak, 'Ben hemşireyim ama şuanda öğretmenliğe geçtim. Kazada yaralananlardan birinin durumu ağırdı. Birinin bacağı sıkışmıştı. Bacağını çıkarmaya çalıştım. Durumu ağır yaralanın dili, boğazına kaçmıştı. Ona yardım etmeye çalıştım. Hemen sağlık ekiplerine haber verdik' dedi.OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTIOtomobil sürücüsü Murat Yiğit ise kazayı şöyle anlattı: "Sol şeritten gidiyordum. Diğer araç orta şeritteydi. Birden önüme doğru geldi, ben sola kaçmaya çalıştım. Diğer araç kayarak benim ön tamponuma çarparak yoldan çıktık. Diğer araç takla attı, hızımız 80 civarındaydı. Diğer araçtakilerin emniyet kemerleri takılı olmadığı için sürücü araçtan fırladı. Bizim kemelerimiz takılı olduğu için kazadan yara almadan kurtulduk. Hemşire olan eşim kazada yaralananlara müdahale ederek ilk yardımda bulundu." HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kazanın ardından kalbinin durduğu öğrenilen Recai Demirkaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.