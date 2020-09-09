Son Dakika: Hendek kazan deprem uzmanları Kırkağaç fay hattının röntgenini çekiyor - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından günümüze kadar kentte yaşanan 7 bin depremi üreten en büyük 3 fay hattından biri olan Kırkağaç fayında inceleme yapan deprem uzmanları, kazdıkları hendeklerde fayın jeolojik geçmişini araştırmaya başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğündeki bir grup deprem uzmanı, Manisa'da kazdıkları hendeklerde deprem üretme potansiyeli olan sismik kaynakları araştırıyor. Kırkağaç ilçesinin dağlık alana bakan üst kısmında 7 hendek kazan uzmanlar, yaklaşık 25 kilometre uzunluğa sahip olan ve Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremden bu yana kentte yaşanan 7 bin depremi üreten en büyük 3 fay hattından biri olan Kırkağaç fayında inceleme başlattı. Uzmanlar, kazdıkları hendeklerde fayın jeolojik geçmişini araştırdı.

Hendekler aracılığıyla fayın geçmiş dönemlerde yıkıcı deprem üretip üretmediğini görebildiklerini söyleyen DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu çalışma aslında Manisa Valiliği'nin istediği bir çalışma. Buradaki askeri alanın yerleşime uygunluğuna ilişkin bir çalışma. Bu bölgede Kırkağaç fayı geçtiği için yerin yerleşime uygunluğunu araştırıyoruz. Biz bu fayı yerleşime kapatmamız gerekiyor mu gerekmiyor mu diye bakacağız? Bu çalışma hendek tabanlı bir çalışma. Kırkağaç fayını haritalandırdıktan sonra fay üzerinde hendekler açıyoruz. Bu fayın geçmiş dönemlerde yıkıcı deprem üretip üretmediğini görebiliyoruz. Bu eski depremleri yaşlandırdığımız zaman; bu fayın üzerinde geçmişte oluşmuş depremlerin zamanlarını, hangi dönemde olduklarını, sarsıntılar arasında ne kadar zaman geçtiğini en son depremin ne zaman olduğunu ve fayın bundan sonra ne zaman deprem tehlikesi oluşturacağını ortaya çıkartmış olacağız. Buna göre Türkiye'de son günlerde konuşulan fay yasası kapsamında bu fayın üzeri yapılaşmaya kapatılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.'KIRKAĞAÇ FAYININ DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ 6.9'Kırkağaç fayının Akhisar fayına göre daha büyük ve deprem üretme potansiyelinin 6.9 olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki Akhisar'da yaşanan depremin ardından günümüze kadar 7 bine yakın deprem oldu. Bu depremlerin önemli bir fayı Kırıkağaç fayı. Bu 7 bin depremi burada 3 fay çalışarak üretti. Akhisar, Gelenbe ve Kırkağaç fayı. Kırkağaç fayı Akhisar fayına göre daha büyük bir fay. Deprem üretme potansiyeli 6.9 bu fayın. Hendek çalışmalarımızda yaptığımız verilere göre geçmişte bu büyüklükte deprem üretmiş olduğunu görüyoruz. Gelecekte de benzer büyüklükte bir deprem üretme potansiyeline sahip bir fay olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Manisa'da bilinen 32 faydan 30'unun deprem üretme potansiyelinin bilinmediğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi Manisa ölçeğinde değerlendirdiğimizde kentte 30'un üzerinde fay var. Bildiğim kadarıyla 32 fay var. Bu 32 fayın şu anda birindeyiz. Geçende de Manisa fayındaydık. Geriye kalan 30 fayın deprem üretme potansiyeli bilinmiyor. Bunu bilmek için 32 fayda bu tür hendekleri açıp fayların deprem aktivitesini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Tehlike anlamında ne kadar tehlikeli. Yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli hangi fayın var, bunu ortaya çıkartıp ona göre de deprem senaryosu oluşturuluyor, şu anki gelinen bilimin son noktasında. O fay sanal ortamda bir deprem ürettiriyor. Önceden nerenin ve nasıl yıkıldığı görülüyor. O binalar gidip iyileştiriliyor. Eğer bunu yapabiliyorsak, deprem olduğunda kimse ölmeyecek" diye konuştu.