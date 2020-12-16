Son dakika: Hendek'te pandemi sürecinde evden çıkamayan gençlere kitap hizmeti - Son Dakika

Hendek Gençlik Merkezince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan gençlere kitap hizmeti verilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle Hendek Gençlik Merkezi'ne gelemeyenlerin evini ziyaret eden gönüllü öğrenciler, bağışlanan kitapları gençlere hediye etti.

Hendek Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Akıcı, merkez içinde bulunan Kitap Kafe'nin gençlerin her daim hizmetinde olduğunu belirterek, "Evden dışarı çıkamayan öğrencilerimizin ayağına severek hizmet götürüyoruz. Kitaplarımızı öğrencilerimizle buluşturduk, ihtiyacı olan öğrencilerimiz Hendek Gençlik Merkezimiz ile iletişime geçebilir. Gönüllü öğrencilerimize de teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.