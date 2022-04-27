Her 3 ölü deniz kaplumbağasından birinin sindirim sisteminden plastik çıkıyor - Son Dakika

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen, merkezlerinde yaptıkları araştırmalarda, her üç ölü deniz kaplumbağasının birinin midesinde plastik ve benzeri atıklara rastladıklarını bildirdi.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde 2008'de kurulan merkezde müdahale edilen 469 deniz kaplumbağasından 259'u sağlığına kavuşturuldu, 205'i ise kurtarılamadı.

Halen 5 deniz kaplumbağasının tedavi gördüğü merkezde bölgede telef olmuş bulunan deniz kaplumbağalarıyla birlikte bugüne değin 587 ölü deniz kaplumbağası incelendi.

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan Sözbilen, AA muhabirine, merkezlerinde ölü deniz kaplumbağaları üzerinde inceleme yaptıklarını ve ölüm nedenlerini araştırdıklarını belirtti.

Tekne pervanelerinin kaplumbağalar için ciddi bir tehdit olduğunu ifade eden Sözbilen, balıkçıların kullandığı iğneler ile misinaların da deniz kaplumbağası ölümlerine neden olabildiğini dile getirdi.

Yaptıkları nekropsilerde (hayvanların kadavralarına yapılan inceleme) deniz kirliliğine dair izlere de rastladıklarını aktaran Sözbilen, şöyle dedi:

"Özellikle nekropsilerde karşılaştığımız sonuçlardan birisi de ciddi kirlilik probleminin olduğu ve her üç kaplumbağadan birinde, nekropsi sırasında sindirim sisteminde plastik ve çeşitli çöp diyebileceğimiz atıkların olduğunu görüyoruz. Bu çok ciddi oran. Biz daha çok Türkiye'nin Batı Akdeniz bölgesinde çalışıyoruz. Doğu Akdeniz veya Avrupa kıyılarına doğru gittiğimizde bu oran çok çok daha artıyor. O anlamda ciddi problemler olduğunu görüyoruz." ???????

Sözbilen, deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerine ilişkin veri toplama çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.