Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar, 9,37 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hazır olun, kar yağışı bu kez çok sert geliyor

Yükselişini sürdüren dolar, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dün günü 9,32'den kapatan kur, yeni güne de rekorla başladı. Bu sabah 9,37'yi aşan dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar, saat 09.40 itibarıyla 9,30'dan işlem görüyor.

EURO, STERLİN VE ALTIN KAÇ LİRA?

Aynı dakikalarda euro 10,85'ten, sterlin ise 12,82'den alıcı buluyor. Dolardaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı ise 531 lira seviyesinde. Çeyrek altın 872 liradan, 3.551 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.777 dolar seviyesinde bulunuyor.

DOLARIN YÜKSELİŞİNİ NE TETİKLEDİ?

Dolardaki yükselişi tetikleyen geçen hafta Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması oldu. Halihazırda eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 8.65 liradan 9 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak görevden almalarla perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu. Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.