Son Dakika: Her nöbete dua ile başlıyorlar - Son Dakika

Son Dakika: Her nöbete dua ile başlıyorlar

Son dakika haberi... Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bu yılın ilk 9 ayında 2 bin 441 olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek vatandaşların can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için çaba gösterdi.

Son Dakika: Her nöbete dua ile başlıyorlar, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bu yılın ilk 9 ayında 2 bin 441 olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek vatandaşların can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri, her nöbete dua ile başlıyorlar.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, İtfaiye Dairesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aktararak bu yıl itfaiye teşkilatının 306'ncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağını ifade etti. Acar yaptığı açıklamada, "Her yıl Eylül ayının son haftası ülkemizde İtfaiyeciler Haftası olarak kutlanmakta. İtfaiyeciler olarak her sabah nöbet değişimi sırasında itfaiyeci duası okunarak görev devir teslimini yapmaktayız.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini en üst düzeyde sağlayabilmek için Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'ın bizlere verdiği güç, destek ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı olarak 19 ayrı noktada Malatya'nın tamamına hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı 224 personel ve 57 araçla sürdürüyoruz. Orman yangınları, boğulma ve kurtarma olaylarıyla ilgili olarak 110 ihbar hattına gelen bütün ihbarlar büyük bir titizlikle değerlendirilerek, ihbarlara anında ve çok hızlı bir şeklide müdahale edilmektedir.

İtfaiyecilik kutsal bir meslektir. Personellerimiz sürekli ateşle iç içe olduklarından ateş kahramanları olarak adlandırılmaktalar. Herkesin kaçtığı, bulunmak istemediği olaylara ekiplerimiz can kurtarmak için hiç çekinmeden gidiyor. Çünkü personellerimiz can kurtarmanın ne kadar önemli olduğunun bilinci ile hareket ediyorlar.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 2020 yılı içerisinde birçok sıkıntı ile karşılaştık. Ocak ayında yaşadığımız Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrası Doğanyol ilçemize gidilerek anında olaylara müdahale edilmiş ve enkaz altında hiçbir canlı bırakılmamıştır. Ayrıca Covid 19 salgını sonrasında birçok kurum faklı çalışma sistemine geçerken itfaiye teşkilatımız 24 saat esasına göre çalışmalarına devam etmektedir.

İtfaiye Dairesi olarak 2020 yılının ilk 9 ayında 2 bin 441 olaya müdahale edilmiş olup, bu müdahalelerde de ekibimizin başarılı ve dirayetli çalışması sonucunda büyük başarılar elde edilmiştir. Çalışmalarımızda, bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

14 boğulma olayına müdahale edildi

Acar konuşmasının devamında, "Malatya'mızın çevresinde çok sayıda göl ve gölet bulunmaktadır. Özellikle hava sıcaklıklarının yoğun olarak hissedildiği günlerde serinlemek amacıyla suya giren 14 vatandaşımızın cansız bedeni su altı arama ve kurtarma ekiplerimiz tarafından çıkarılmıştır. Türkiye'de en güçlü su altı arama ve kurtarma ekiplerinden birine Malatya Büyükşehir Belediyesi sahip" ifadelerini kullandı.

Acar, 110 yangın ihbar hattının vatandaşlar tarafından lüzumsuz yere meşgul edilmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan duyarlı davranmalarını istedi. - MALATYA

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Malatya, dua, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Her nöbete dua ile başlıyorlar - Son Dakika

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