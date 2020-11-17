Son dakika: "Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz"
17.11.2020 16:07
Son dakika haberler: Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.
Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok."
-İHA-
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: 'Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz' - Son Dakika
Son Dakika "Korona aşısı önce politikacılarda denensin. Yaşarlarsa aşı güvenlidir, kalmazlarsa ülke güvendedir" paylaşımı hemşireyi işinden etti Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu