Son dakika: "Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz" - Son Dakika

Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok."

-İHA-