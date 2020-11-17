Son dakika: "Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz" - Son Dakika

Son dakika: "Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz"

17.11.2020 16:07
Son dakika:

Son dakika haberler: Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.

Bakan Akar: "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi defaten söyledik, bunun bir mümkünatı yok."

-İHA-

Son dakika: Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz' - Son Dakika


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