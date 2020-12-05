Son dakika... Hes Kablo Kayserispor: 1-1 - Son Dakika

Son dakika... Hes Kablo Kayserispor: 1-1

05.12.2020 15:29
Son dakika... Hes Kablo Kayserispor: 1-1, System.String[]

Son dakika haberleri: STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) – Murat (xx), Titi (xxx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Yalçın (x) (Dk. 57 Mossoro x), Nwobodo (x) (Dk. 57 Napoleoni x), Soner (xxx), Guilherme (x) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mustafa Sönmez (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) – Murat (xx), Titi (xxx), Mihojevic (xx), Berkan (xx), Yalçın (x) (Dk. 57 Mossoro x), Nwobodo (x) (Dk. 57 Napoleoni x), Soner (xxx), Guilherme (x) (Dk. 76 Tripic x), Halil (xxx), Ndiaye (xx) HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail (xxx) – Lopes (xxx), Sapunaru (xxx), Kolovetsios (xx), Aziz (xxx), Attamah (xxx), Campanharo (xx), Kvrzic (xx), Henrique (xxx) (Dk. 79 Manzala x), Lennon (xx), İlhan (x) (Dk. 63 Fernandes x)GOLLER: Dk. 73 Henrique (Kayserispor), Dk. 86 Soner (Göztepe)SARI KARTLAR: Dk. 28 Yalçın, Dk. 52 Berkan (Göztepe), Dk. 40 Kolovetsios, Dk. 90+5 Lennon (Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 79 İlhan Şahin (Göztepe Sportif Direktörü)

SÜPER Lig'de üst üste MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, evinde düşme hattında yer alan Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 73'üncü dakikasında konuk Kayserispor Henrique'nin golüye öne geçti. Göztepe 86'da Soner'in golüyle eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Göztepe yenilmezlik serisini 5 maça çıkarıp 15 puana yükseldi. Kayserispor ise art arda 3'üncü beraberliğini alarak puanını 9 yaptı.19'uncu dakikada Yalçın'ın uzun pasında topu ceza sahası içinde kontrol eden Halil'in aşırtma şutunda Sapunaru'ya çarpan top kornere çıktı.29'uncu dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sapunaru'nun kullandığı frikikte kaleci İrfan Can topu son anda kornere çeldi.33'üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lopes'in sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.49'uncu dakikada Attamah'ın ortaladığı topa İlhan müsait durumda kafayı vurdu. Ancak meşin yuvarlak dışarı gitti.64'üncü dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Lopes sağ kanattan ortaladı, Campanharo topa gelişine voleyi vurdu. Meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın bakışları arasında az farkla yandan auta çıktı.72'nci dakikada Kayserispor mutlak golü kaçırdı. Fernandes'in yerden pasında Henrique plaseyi vurdu. Top yandan oyun alanını terk etti.73'üncü dakikada Kayserispor golü buldu. Aziz'in ara pasında sol çaprazda Henrique kaleci ile karşı karşıya kaldı. Henrique'nin bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.86'ncı dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Halil'in yerden ortasında Soner topa gelişine vurdu. Direğe de çarpar top filelere gitti: 1-1.

90'ıncı dakikada Kvrzic çeza sahası dışından kaleyi yokladı, top yandan oyun alanını terk etti.


İrfan Can Kahveci, Kayserispor, Hes Kablo, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Hes Kablo Kayserispor: 1-1 - Son Dakika Spor


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