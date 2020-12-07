Son dakika haber: HES kodu olmayan içeriye giremiyor - Son Dakika

Son dakika haber: HES kodu olmayan içeriye giremiyor
07.12.2020 16:40
Son dakika gelişmesine göre HES kodu olmayan içeriye giremiyor Vatandaşların yoğun kullandığı iki noktayı polis bariyerle kapattı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişini polis bariyerlerle kapattı.
HES kodu olmayan içeriye giremiyor
Vatandaşların yoğun kullandığı iki noktayı polis bariyerle kapattı
BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişini polis bariyerlerle kapattı. Gelen vatandaşlar Hes kodlarını vererek içeri alınıyor.
Koronavirüs sebebiyle tedbirler üst seviye çıkarıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu noktalara Hes kodu olanları alıyor. Her gün binlerce kişinin geldiği Sarraflar Çarşısı ve Uzun Sokak girişleri polisler tarafından bariyerlerle kapatıldı. Gelenler Hes kodlarını polislere vererek içeriye giriyor. Polisler gelenlerin risk grubunda olup olmadığını da kontrol etmiş oluyor. Hes kodu olmayanlar ise içeriye alınmıyor.
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