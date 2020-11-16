Son dakika... HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika... HES kodu sorgulamasında ortaya çıktı
16.11.2020 11:30
Son dakika haberleri... Aydın'ın Efeler ilçesinde karantina altında olması gerekirken, Pazar yerine ürün satmaya gelen bir kişi polis tarafından tespit edilerek, 112 ekiplerine teslim edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde karantina altında olması gerekirken, Pazar yerine ürün satmaya gelen bir kişi polis tarafından tespit edilerek, 112 ekiplerine teslim edildi.
Olay bugün saat 10.00 sıralarında Ovaeymir Mahallesi'nde meydana geldi. Korona virüslü bir hasta ile temaslı bulunan Y.U. isimli pazarcı esnafı, polisin yaptığı HES kodu sorgulamasında karantina altında olması gerektiği tespit edildi. Yapılan tespit sonrası pazarcı esnafı Y.U bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK yurduna götürüldü. Y.U hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN
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