Son Dakika: Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü.

Kulakları diğer kirpilere göre daha uzun olarak bilenen ve avlanmaları yasak olan uzun kulaklı çöl kirpisi, Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde görüldü. Fotoğrafçı Mehmet Mahsum Süer, tarafından görüntülenen uzun kulaklı çöl kirpisi, açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor. Ukrayna, Moğolistan, Pakistan ve Libya'da rastlanan uzun kulaklı çöl kirpisinin, Türkiye'de de Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşadıkları biliniyor.