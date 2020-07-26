Son dakika... Heybeliada'da alabora olan teknenin kaptanı serbest bırakıldı - Son Dakika

Heybeliada'da dün gece teknenin alabora olması ile 27 kişinin ölümden döndüğü olayda gözaltına alınan teknenin kaptanı, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Heybeliada açıklarında dün gece doğum günü partisinden dönen bir grubun içinde bulunduğu tekne alabora olmuştu. Teknede bulunan 27 kişi sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından boğulmaktan son anda kurtarılmıştı. 27 kişiden 11'i tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiş, 1 kişi de yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili tekne kaptanı gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. İfadesi tamamlanan kaptan, adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

(İHA)