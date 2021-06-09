Son Dakika! Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemeler yapılacak

Korona salgını döneminde zor günler geçiren esnafın dört gözle beklediği hibe desteği ile ilgili güzel haberi Ticaret Bakanı Muş sosyal medya hesabından duyurdu.

"YARINDAN İTİBAREN HESAPLARA YATIRILACAK"

Muş'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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