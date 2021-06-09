Korona salgını döneminde zor günler geçiren esnafın dört gözle beklediği hibe desteği ile ilgili güzel haberi Ticaret Bakanı Muş sosyal medya hesabından duyurdu.
Muş'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika! Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemeler yapılacak - Son Dakika Ekonomi