Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor - Son Dakika

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafın, dört gözle beklediği haber Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, hibe desteği ödemelerinin yarın yapılacağını söyledi.

3 BİN VE 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi.

HİBE DESTEĞİ İÇİN ESNAF İKİ GRUBA AYRILACAK

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

3'ER BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor. 3 bin TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar: Onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncakçı, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyeler.