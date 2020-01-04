Son Dakika | Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk vatandaşlığına geçirilip, A Milli Basketbol Takımı'nda oynatılması planlanan Shane Larkin hakkında yeni bir açıklama yaptı.



Türkoğlu, "Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Bugün menajeri Türkiye'ye gelecek. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz." ifadelerini kullandı.



Türkoğlu, daha önce bu konudaki son kararın Ufuk Sarıca da olduğunu belirtmiş, Sarıca da Larkin'in takıma katılmasına sıcak baktığını ifade etmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" açıklamasını yapmış; Larkin'den ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" şeklinde bir cevap gelmişti.