Son dakika! Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar - Son Dakika

Son dakika! Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar

Son dakika haberleri... Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri, ürettikleri oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığını aşılamaya çalışıyorlar 10 yaşındaki Ahmet Efe Kılıç: "Oyuncağa erişebilmek için elimi daha fazla yıkayacağım" Korona virüs salgını...

Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri, ürettikleri oyuncaklı sabunlarla çocuklara el yıkama alışkanlığını aşılamaya çalışıyorlar

10 yaşındaki Ahmet Efe Kılıç:

"Oyuncağa erişebilmek için elimi daha fazla yıkayacağım"

SAKARYA - Korona virüs salgını nedeni ile il il gezerek çocuklara hijyen arttırıcı oyuncak sabun üreten Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çocuklara ürettikleri oyuncaklı sabunlar ile hijyen dağıttılar. Sabun ve yanında dağıtılan hediyeleri alan çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüleri tarafından çocuklar için hijyen arttırıcı oyuncaklı sabunlar geliştirildi. Genç gönüllüler, il il dolaşarak çocuklara salgın döneminde hijyenin önemini anlatarak, bitkisel olarak ürettikleri oyuncak sabunları çocuklara dağıtıyor. Sıradaki durakları Sakarya olan gönüllülere Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık üniversitenin kapılarını açarak, gençlerin laboratuvarda sabun üretimime destek verdi. Üretilen balon, yapboz ve hijyen arttırıcı oyuncaklı yaklaşık 150 sabun, daha sonra Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi'nde Türk Kızılay ekipleri ile birlikte çocuklara dağıtıldı.

"Oyuncağa erişebilmek için elimi daha fazla yıkayacağım"

Sabunun içerisindeki oyuncağa daha çabuk ulaşabilmek için kendisine verilen sabun ile elini daha fazla yıkayacağını söyleyen 10 yaşındaki Ahmet Efe Kılıç, "Bu sabunları bize elimizin hijyeni için verdiler, korona virüsten daha fazla korunmak için verdiler. Daha hijyenli bir sabun. Bu sabunu bitirince içerisinde bulunan oyuncak hediyemiz oluyor. Bu oyuncaklara erişebilmek için elimizi daha çok yıkayacağız ve korona virüsten korunacağız" dedi.

Sokakta oynarken kendilerine verilen hediyelerle yaşadığı mutluluğu dile getiren 9 yaşındaki Selen Göreler, "Sokakta oynuyorduk biranda sürpriz oldu. Ben çok mutlu oldum. Yapboz, sabun, baloncuk çıkartan oyuncak ve balon verdiler. Ben çok mutlu oldum bugün için" diye konuştu.

"Çocukların gülümsemesi bizim enerjimizi artırıyor"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kendilerine açtığı laboratuvarda ürettikleri sabunları çocuklara dağıtmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Gönüllüsü Emirhan Belli ise, "Çocuklar ile buluşmak bizi daha çok cezbediyor ve mutlu ediyor. Çünkü onların her gülümsemesi bizim enerjimizi daha çok artırıyor. Biz yaklaşık 2 buçuk aydan beri üretim yapıyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de burada bize kapılarını açarak laboratuvar tahsis etti. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz bu laboratuvarda yaklaşık 150 kadar üretim yaptık. Bu ürettiğimiz sabunları dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıtıyoruz. Çünkü korona virüsünde hijyen olarak çocuklardaki el yıkama alışkanlığı daha düşük. Buradaki amacımız bu bölgelere gelerek sabunlarımızı dağıtmak. Şuanda dağıtımını gerçekleştirdiğimiz çocuklar çok mutlu ve oyuncaklar sebebi ile de hijyene daha fazla meraklılar. Buradan Yahyalar Mahalle Muhtarı ve Türk Kızılayı Sakarya Şubesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuk gülerse dünya güler"

Pandemi sürecinde çocukların sosyal aktivite ve faaliyetlerinin aksadığını, bu tür etkinliklerle onlara moral verildiğini aktaran Yahyalar Mahalle Muhtarı Fikret Adıyaman, "Benim hayat felsefem çocuk gülerse, dünya güler. Ben ona inanan insanların başında geliyorum. Daha öncede böyle etkinliklerimiz oldu tabii ama gençlerin böyle bir şey ile gelmesi çok hoşumuza gitti. Çocuklar zaten gayet mutlular göründüğü gibi. Keşke bu tür projeler sürekli tekrarlansa ve çocuklara daha fazla ilgi gösterilse. Özellikle pandemi sürecinde çocuklar evlerinde çok mahsur kaldılar, sosyal faaliyet ve aktiviteleri aksadı. Okulları kapalı, evden eğitim ile hayatlarını geçirmeye çalışıyorlar, bu tür aktivitelerin çocuklarımıza iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik düzenleyerek küçük hediyeler ile birlikte sabunları dağıttık"

Türk Kızılayı Sakarya Şubesi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ceren Yağız ise, "Arkadaşlarımız buraya gelmişler ve bizimle irtibata geçtiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında sabun ürettiklerini ve bunları çocuklara dağıtmak istediklerini söylediler. Bizde beraber bir etkinlik düzenledik hem çocuklara küçük hediyeler verdik hem de korona virüs tedbirleri kapsamında üretilen sabunları dağıttık. Sabunların yanında; yapboz, balon ve küçük baloncuk çıkaran oyuncaklar dağıtıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinde çocuklarda hijyen arttırıcı ürün kullanımını teşvik etmek amacıyla bir proje geliştiren ve kendilerine 'duru, temiz ve saf' kelimeleri ile oluşturulan 'DUTESA' ismini veren öğrenciler, kar amacı gütmeyen toplumsal faaliyetler yürütüyor. Öğrenciler bu doğrultuda ürettikleri antibakteriyel ve kimyasal içermeyen bitkisel sabun, dezenfektan ve hijyen ürünlerini Sakarya'da ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırıyorlar. İçerisinde oyuncak bulunan şeffaf sabunlarla çocukların oyuncağa ulaşma isteğiyle el yıkama alışkanlıklarını geliştirmeleri sağlanıyor.

Son dakika! Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar

Koronavirüs, Ahmet Efe, Sakarya, Genç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Hijyenle birlikte çocuklara mutluluk dağıttılar - Son Dakika

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