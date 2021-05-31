Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da yapılan yatırımlarla hesaplanması güç ama mümkün olan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmalarla Ordu'ya katma değer kazandırdıklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya geçmeden önce bir konuşma gerçekleştiren Başkan Güler, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündem ilişkinde açıklamalarda bulundu.

"Ordu'ya katma değer ve imaj kazandırdık"

Ordu'da yapılan yatırımlarla hesaplanması güç ama mümkün olan çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu çalışmalarla Ordu'ya katma değer kazandırdıklarını ifade eden Başkan Güler, "Ordu'ya katma değer anlamında çok şey kattık. Melet'te yaptığımız çalışmalarla sivrisinekli bir yerden değeri artan bir alana dönüştürdük. Boztepe'de, Hoynat'ta, Sırrı Paşa'da ve daha birçok alanda yaptığımız çalışmalar, şehirde katma değeri artırdı. Ordu'ya imaj ve katma değer anlamında yaptıklarımız hesaplanması güç ama mümkün" dedi.

"Belde Evleri imara açmıyoruz, halka açıyoruz"

Belde Evler konusunda kamuoyunda yanlış söylemlerin yer aldığını vurgulayan Başkan Güler, "Yanlış bir takım ifadeler var. Örneğin Belde'ye 103 milyon TL ödendi şeklinde. Böyle bir ödeme yok şuanda. Ödendi denmek dürüstlük değil. Orayı imara açmak demek, 'eğer bilgi eksikliği değilse' yanlış bir algıdır. Orayı imara açmıyoruz, halka açıyoruz. Halkın hakkını halka veriyoruz. İmara açmıyoruz, orayı düzeltiyoruz. İmara açıldı deniyor, bu yanlış. Biz burada doğru olanı, olması gerekeni yapıyoruz" diye konuştu.

"İstişare içerisinde hareket ederek, doğru ne ise onu yapıyoruz"

Çalışmaların meclis denetiminde, istişare içerisinde güzel bir şekilde ilerlediğini kaydeden Başkan Güler, "Hiçbir şey gizli değil, açık. Bu nedenle dik, eğilmeyen bükülmeyen bir yönetimimiz var. İlkeli, hiçbir şekilde taviz vermeyen. Bu bizim erdemli olmamızın gereği. İlk defa dünyada bir organizasyon şemasında Erdemli Davranışları Geliştirme şubesi açtık. Erdemli davranmak durumundayız. Şeffaf olacağız, doğrunun yanında olacağız, açık olacağız, taraf tutmayacağız, zorluktan kaçmayacağız, adamına göre iş yapmayacağız. Bu nedenle bu ortamı oluşturan meclisimize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız meclisimizin denetiminde gayet güzel gidiyor. Burada mühim olan halka dokunmak. Ben yönetmiyorum, hep birlikte yönetiyoruz. Ben sadece yönlendiriyorum. İstişare içerisinde hareket ederek, doğru ne ise onu yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU