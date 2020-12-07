Son dakika: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

07.12.2020 08:45
Son dakika: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere düşerken, Güney Kore'de yeni vaka sayısı yükselmeye devam ediyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 30 binlere düşerken, Güney Kore'de yeni vaka sayısı yükselmeye devam ediyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 573'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 981 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'e çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 139 bin 901 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayısı artmayı sürdürürken, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, Seul büyükşehir bölgesinin "Kovid-19 savaş alanı haline" dönüştüğü yorumunu yaptı.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son iki gündür 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 615 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 38 bin 161'e çıktı, 29 bin 301 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 549'a çıktı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 3'ü yurt içi kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 3 vakaya, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 634'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 719 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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