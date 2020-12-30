Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.12.2020 09:35
Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 bini aştı. Güney Kore'de vaka sayısı iki gündür 1000'in üzerine çıktı. Çin'de ise son günlerde ortaya çıkan yerel kaynaklı vakaların, alınan ilave tedbirlerle kontrol altında tutulmasına çalışılıyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 550 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 244 bin 853'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 834 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 286 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 475'e yükseldi.

Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün yayılmasını önlemek amacıyla Hindistan ile İngiltere arasındaki uçuşların 7 Ocak'a kadar durdurulduğu bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'ncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt içi kaynaklı, 24 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine Liaoning, 1'ine Heilongjiang eyaletlerinde, 1'ine ise başkent Pekin'de rastlandı, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Vakaların ortaya çıktığı eyaletlerde tedbirler arttırılırken, başkent Pekin'in üç bölgesinde vatandaşlara toplu test uygulandığı bildirildi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 27 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 37 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1050 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 59 bin 773'e çıktı.

Günlük vaka sayısının iki gündür 1000'in üzerine çıktığı ülkede son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 879'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 41 bin 435 kişi sağlığına kavuştu.

Hükümet, hafta başında, artan vaka sayısı nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki metropollerde arttırılmış 2'nci seviye tedbirlerinin süresini 1 haftalığına uzatmayı kararlaştırmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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