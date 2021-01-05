Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.01.2021 09:23
Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin, Güney Kore'de 750'nin altına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 17 binin, Güney Kore'de 750'nin altına indi. Çin'de ise 14 vakanın tespit edildiği Hebei eyaletindeki bazı yerleşimler "yüksek tehlike bölgesi" ilan edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 375 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 356 bin 845'e çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 975 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 149 bin 850'ye yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt içi kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 14'ü Hebei, 2'si Liaoning eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de görüldü.

Pekin'e komşu Hebei eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. Eyaletteki vakaların 11'i, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bazı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan Şıciacuang kentinde tespit edilirken, kentin bazı kesimleri "yüksek tehlike bölgesi" ilan edildi.

Öte yandan, kentte belirti göstermeyen 30 ilave vakanın görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, Kovid-19 testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen kişileri toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırılıyor.

Hebei'deki diğer 3 vakanın ortaya çıktığı Yantai kentinin ise bazı kısımları ise "orta risk bölgesi" olarak tanımlandı.

Yetkililer, vakaların aile buluşması gibi tek bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 183 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 117 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 715 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 64 bin 979'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1007'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 46 bin 172 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de vaka sayısı aralığın ortasından itibaren artarak 1000 eşiğini aşmıştı. Ülkede önceki gün 1020 yeni vaka tespit edilmişti.

Yeni vakalara karşı başkent Seul ve çevresinde ilan edilen arttırılmış 2. seviye karantina tedbirleri 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Tedbirler kapsamında 4'ten fazla kişinin bir araya geldiği özel toplantılara yasak getiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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