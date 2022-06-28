Son dakika: Hindistan'da binanın çökmesi sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika: Hindistan'da binanın çökmesi sonucu 19 kişi öldü

28.06.2022 20:51
Son dakika: Hindistan'da binanın çökmesi sonucu 19 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Mumbai şehrinde, 4 katlı bir apartmanın çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, yetkililer, harabe halindeki bir apartmanın çöktüğünü, 19 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin 6'sının yaşlarının 18 ila 21 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Müdahale Gücü, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Maharaştra Çevre Bakanı Aaditya Thackeray, bir süre önce ailelerden binayı boşaltmalarını istediklerini ancak kimsenin binadan ayrılmadığını söyledi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, başta Hindistan'da olmak üzere her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

Maharaştra, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Hindistan'da binanın çökmesi sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Hindistan'da binanın çökmesi sonucu 19 kişi öldü - Son Dakika
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