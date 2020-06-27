Son Dakika: Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti - Son Dakika

Son Dakika: Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti

Son dakika güncel haberine göre Hindistan'da son 24 saat içinde 17 binden fazla yeni tip korona virüs vakası kaydedildi.

Hindistan'da son 24 saat içinde 17 binden fazla yeni tip korona virüs vakası kaydedildi. Ülkenin toplam korona vaka sayısı 511 bin 478'e yükseldi.

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Hindistan'da korona virüs yayılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre başta başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere büyük şehirlerde meydana gelen enfeksiyonlarla birlikte son 24 saat içinde 17 bin den fazla yeni korona virüs vakası bildirildi. Ülkenin toplam korona virüs vaka sayısı 511 bin 478'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 731 oldu. Hindistan, ABD, Brezilya, Rusya'dan sonra dünya sıralamada 4. sırada yer aldı. Hindistan'daki sağlık yetkilileri vakaların hızlı bir şekilde artmaya devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Hükümete tavsiyede bulunan uzmanlar, virüsün ölüm oranlarının azaltılmasına öncelik vermesi gerektiğini söylüyor.


Öte yandan, enfeksiyonlar hızla arttıkça ve hastaneler yeni vaka aldıkça Yeni Delhi gibi bazı şehirler hastalarını karantinaya almak ve tedavi etmek için zorlamaya başladı. Yetkililerin binlerce yataklı geçici tesisler inşa etmek için uğraştığını öğrenildi. - YENİ DELHİ

Sağlık Bakanlığı, Yeni Delhi, Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Son Dakika: Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 500 bini geçti - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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