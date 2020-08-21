Son Dakika: Hindistan'da hidroelektrik santralinde yangın: 9 ölü - Son Dakika

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bir hidroelektrik santralinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalındaki habere göre, Srisailam şehrindeki hidroelektrik santralinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yetkililer, çıkan yangında 9 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Santralde 30 çalışanın bulunduğunu bildiren yetkililer, 6 kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığını, 15 kişinin ise kendi imkanlarıyla santralden çıktığını kaydetti.

Yangının elektrik kontağındaki kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.