Son Dakika: Hindistan'da koronavirüs tedavisi sırasında doğum yapan kızının yanına gitmek için vize istiyor - Son Dakika

İZMİT'te Vacit Çelik, Hindistan 'da yaşayan ve koronavirüs tedavisi gördüğü sırada doğum yapan kızı Işıl Ezgi Esha'nın yanına gidip ona destek olabilmek için vize istiyor. Koronavirüs nedeniyle Hindistan Konsolosluğu yetkililerinin vize başvurusunu kabul etmediğini belirten Vacit Çelik, "Kızım dünyanın öbür ucunda hem koronavirüs tedavisi görüyor hem de yeni doğan bebeğine bakmaya çalışıyor. Yanına gidebilmek için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yaklaşık 2 yıl önce Hindistan Pune Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışmaya başlayan Işıl Ezgi Esha, evlenerek Hindistan'a yerleşti. Hindistan'da yaşamını sürdüren Işıl Ezgi Esha, 22 Ağustos tarihinde doğum kontrolü yaptırmak için bir hastaneye gitti. Doğum öncesi yapılan kontrollerde Işıl Ezgi Esha'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca, hamile kadın tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. 14 günlük tedavisinin ardından yapılan ikinci testte de sonuçları pozitif çıkan Işıl Ezgi Esha, 5 Eylül tarihinde 'Şiir' adını verdiği bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Işıl Ezgi'nin babası Vacit ve annesi Esma, koronavirüs tedavisi gören ve doğum yapan kızlarına destek olabilmek için Hindistan Konsolosluğu'na başvurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle başvuruları reddedilen çift, Hindistan'da zor durumda olduğunu söyledikleri kızlarının yanına giderek yardım edebilmek için yetkililerden vize konusunda yardım bekliyor.

'KIZIM DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAYDI, PANİK YAŞADIK'Kızları Işıl Ezgi Esha'nın bu süreçte yalnız kalıp zor durumda olduğunu belirten Vacit Çelik, "Kızım yaklaşık 2 sene önce Hindistan Pune Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başladı. Geçen sene de orada birine gönül verdikten sonra evlendi ve orada yaşamaya başladı. 22 Ağustos günü normalde doğum yapmak için hastaneye yatması gerekiyordu, fakat test yapıldığında bir sürprizle karşılaştık ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen hastaneye yatırdılar. İlk 14 gün hemen bir panik yaptık, şaşkınlık yaşadık." dedi. Kızının ikinci testinin de pozitif çıktığını belirten Vacit Çelik, "Çok uzak bir yerde, dünyanın öbür ucundaydı. Vaka sayılarında da dünyada ilk 3 sıradaydı. Elimizden hiçbir şey gelmedi ama umutla ve sabırla her gün sık sık haberleşmeye çalıştık. 14 günün sonunda da yapılan ikinci testte de sonucu pozitif çıkınca bütün umutlarımız ciddi oranda parçalandı. Doğum zamanı da çok yaklaşmıştı ve 5 Eylül günü hastanede doğum yaptı. Zor bir süreçti ya kızımın başına bir şey gelebilirdi ya da çocuğu ile ilgili bir sorun olabilirdi. Kabus gibi geçti o dönem çünkü çaresiz bir şekilde buradaydık, kızım ise yapayalnızdı. İşin tek güzel tarafı kızım dünya güzeli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. O moralle de kendisini daha iyi hissetmeye başladı." diye konuştu. 'KIZIMIZ ZOR DURUMDA'Kızının hem koronavirüs ile mücadele edip hem de çocuğuna bakmak zorunda kaldığını belirten Vacit Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Bu süreçte kızımızın yanında olmamızın gerekliliğine inandık. Gerçekten çok zor durumda ve yalnız kalıyor şu an. Koronavirüs ile mücadele ediyor ve çocuğu da olmuştu. Kızımın yanına gitmek istedik ama vize alamadık. Ben olmasam bile en azından annesinin orada olmasını istiyoruz. Çünkü çocuğunun gelişimine yardımcı olabilir ya da hastalık sürecinde kızıma yardımcı olabilir. Kızım hem koronavirüs ile mücadele ediyor hem de çocuğuna bakmak zorunda oluyor. Ben kızımın sınırsız özlemini içimde kavurarak muhafaza edebilirim ama annesinin çok daha yararlı olabileceğini düşünüyorum. Kızımın çocuğu oldu, onunla ilgileniyor ve aynı zamanda koronavirüs tedavisi gördüğü için çok yoruluyor. Annesi hem benim özlemimi ona taşımış olur hem de kızıma yardımcı olmuş olur. Bu konuda ülkemiz yetkililerinden ve gerekse de Hindistan hükümetinin ve buradaki büyükelçilikten bu anlamda yardım bekliyoruz. Kızımız ve torunumuza kavuşmak istiyoruz"

- İzmitkocaeli