Son dakika... Hindistan'da Kovid-19 salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da vurdu - Son Dakika

Son dakika... Hindistan'da Kovid-19 salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da vurdu

Son dakika haberleri: YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da etkiledi.

Son dakika... Hindistan'da Kovid-19 salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da vurdu, System.String[]

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da etkiledi.

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesindeki en büyük hayvan pazarı, bayram öncesi alıcı ve satıcılarla dolup taşması gerekirken Kovid-19 salgını nedeniyle adeta terk edilmiş durumda. Salgın dolayısıyla yönetim tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle hayvan tüccarları büyük zarara uğruyor, Müslümanlar da kurbanlık hayvan bulmakta zorlanıyor.

Meerut hayvan pazarında 10 yıldır hayvan satan Faruk Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sefer bayram öncesi büyük kayıp yaşadım. Pazarlarda ve büyük toplanma yerlerinde hayvan satışları konusunda kısıtlama var. İnsanlar, hayvanlarını piyasa fiyatından daha düşük fiyatla gizlice satıyor. Yaklaşan bayramda hayvanlarım uygun fiyata satılsın istedim ama artık bu imkansız." dedi.

Her yıl Rampur şehrinden Meerut'a keçi satmaya gelen Cavid Kureyşi, önceki yıllarda keçileri yaklaşık 200 bin Hindistan rupisi (yaklaşık 2 bin 700 dolar) değerinde sattığını ve iyi bir kar elde ettiğini ancak şimdi hayvanlarını satamadığını söyledi. Kureyşi, "Kurbanlık hayvan satıcıları çok zor durumda. Bu mübarek bayramın eğlencesi kalmadı." yorumunu yaptı.

"Müslümanlar için hüzünlü bir bayram olacak"

Kovid-19 salgını nedeniyle Meerut'ta veya ülkenin diğer bölgelerinde hayvan pazarları kurulmuyor.

Yetkililer, başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere hayvan pazarlarına izin vermezken hayvanların satılması ve satın alınması çoğu yerde yasaklanmış durumda.

Hükümetin, kurbanlık hayvan alım ve satımına getirdiği kısıtlamalar, geçimini ticaret ve potansiyel alıcılar yoluyla sağlayan milyonlarca hayvan satıcısı için zorluklara neden oluyor.

Madya Pradeş eyaletinin Bhopal şehrinde bir giysi dükkanı işleten Eslem Vedud, geçmişte hayvan satışının bayramdan bir ay önce başladığını ve kurbanlık hayvanların şehirdeki birçok yerde satıldığını ancak bu yıl hayvan pazarlarına izin verilmediğini belirtti. Vedud, "Bu yıl, satın alamadığım için kurban kesemeyebilirim." diye konuştu.

Bhopal'da bir bankada çalışan Ayan Ali, hükümetin artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 25 Temmuz'dan 3 Ağustos'a kadar bölgede 10 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamaya koyduğunu hatırlatarak "Müslümanlar için hüzünlü bir bayram olacak. Bunlar hepimiz için çok zorlu zamanlar. Bir keçi satın almaya çalışıyorum ama şimdiye kadar başarılı olamadım." dedi.

Uttar Predeş eyaleti hükümetine Kurban Bayramı kutlamalarına ilişkin talep mektubu

Hindistan'daki ilahiyat fakültesi "Darul Ulum Deoband", Hindistan Halk Partili (Bharatiya Janata Party-BJP) Uttar Predeş eyaleti hükümetine bir mektup yazarak Kurban Bayramı kutlamalarıyla ilgili talepte bulundu.

Fakülte sözcüsü Müftü Eşref Osmani, mektupta, Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe kurallarına uyarak camilerde namaz kılınmasına izin verilmesini talep ederek "Bir camide beş kişi" kuralı uygulamasının kaldırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca kurbanlık hayvanların kesilmesi ve keçi satış yasağının kaldırılması için düzenlemeler yapılması çağrısında bulunan Osmani, pazarların ve alışveriş merkezlerinin de bayramda açık kalması gerektiğini ifade etti.

Osmani, ayrıca eyalet hükümetinin, Hindistan'da Kurban Bayramı'nın 1 Ağustos cumartesi günü kutlanmaya başlayacak olması dolayısıyla haftalık sokağa çıkma yasağını, cumartesi ve pazar günü yerine salı ve çarşamba gününe kaydırılması gerektiğini kaydetti.

Diğer yandan, Uttar Predeş eyaleti hükümeti, Kovid-19 salgını ile halihazırda devam eden ve Hindular tarafından kutsal kabul edilen Sawan ayı dolayısıyla kurbanlık hayvan konusunda kılavuz yayınladı. Kılavuza göre, hayvanların umuma açık alanlarda kesilmesi ve etin Müslüman olmayanların yaşadığı muhitlerden geçerek taşınması yasaklandı.

Kurban Bayramı, Hindistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hindistan'da Kovid-19 salgını, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarını da vurdu - Son Dakika
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